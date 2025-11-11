«Используют мой статус принципиального журналиста в грязных целях»: Сергей Соседов пожаловался на травлю

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что стал жертвой спланированной травли. В разговоре с Ura.ru журналист открестился от своих негативных слов в адрес Юрия Лозы и других артистов. Телеведущий признался, что потрясен его распространившимися по Сети «интервью», где он критикует звезд.

Недавно в СМИ появилась новость о том, что Сергей Соседов якобы заявил, что творчество Юрия Лозы «никому не нужно», а сам певец «не создал ни одного нового хита». Сам критик пребывает в ужасе от этой информации и уверяет: он не говорил ничего подобного.

«Это сплошные грязные провокации! Я просто не знаю, что мне делать. Я не делал никаких заявлений в отношении Лозы! Я вообще ничего о нем не говорил, особенно в последнее время», — возмутился Сергей Соседов.

Журналист признается: он уже устал оправдываться и доказывать, что он не имеет никакого отношения к большинству заявлений в Сети. Сергей Соседов уверяет: кто-то намеренно пытается впутать его в скандал из зависти.

«Все, что говорится в последнее время от моего имени в отношении Баскова, Славы, Чеботиной, Лозы и, вероятно, каких-то еще артистов, выдумано или сфабриковано в непозволительно скандальном ключе. Полагаю, кому-то неймется скомпрометировать меня и мое доброе имя. Вероятно, кому-то не по нраву мои успехи на поприще различных шоу. Кто-то хочет использовать мое имя и статус независимого, принципиального журналиста в своих грязных целях», — заявил критик.

Телеведущий призвал не верить публикациям в СМИ, а прислушиваться только к материалам от его имени и «голосовым комментариям». Сергей Соседов также обратился к «униженным» им артистам и извинился перед ними.

«Я прошу прощения у артистов, которые стали жертвой грязного оговора и напраслины, лившихся на их головы якобы с моей подачи», — высказался журналист.

Ранее Юрий Лоза ответил Сергею Соседову на критику его творчества: «Сам ничего не умеет».