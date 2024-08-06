Исполнительница хита «Шоколадка» Минаева рассказала о проблемах с самооценкой

Певица Ксения Минаева выступила с живым концертом в эфире «Авторадио». Композиция артистки «Шоколадка» стала настоящим хитом, под нее снимают видео в соцсетях. Оказалось, что девушка является музыкантом и автором песен.

Ксения выросла в обычной семье и из Севастополя переехала в Москву. По ее словам, в детстве у нее были проблемы с самооценкой. Они и сейчас иногда дают о себе знать.

«Периодически это все равно всплывает. Она не то, чтобы сверхстабильная. Это нормальная, наверное, часть жизни в целом, когда ты в себе сомневаешься. У меня не было такого, что я на 100% стану звездой. Даже были мысли, что, а может быть, и не получится никогда», – поделилась девушка.

Певица отметила, что родители не слишком серьезно относились к ее желанию петь. У нее даже не было учительницы пения.

«Даже тогда, когда я собирала на улице людей толпами, это уже было в Москве, в основном на Арбате, родители не думали, что из этого что-то серьезное может получиться», – призналась звезда в эфире «Авторадио».

Минаева рассказала, что написала свою первую песню в 14-летнем возрасте. Но сейчас она ее не исполняет. В 2019 году девушка стала участницей проекта «Песни» на ТНТ, где ее узнала публика. Сейчас она популярна и очень хочет устроить для поклонников концерт.