Исполнительница хита «Один в поле воин» Bearwolf почти в 10 раз подняла гонорар: сколько зарабатывает певица

Певица Bearwolf, прославившаяся благодаря песням «GODZILLA» и «Один в поле воин», за год подняла гонорары почти в 10 раз. Если раньше она просила за выступление 350 тысяч рублей, то на сегодняшний день ценник достиг 3 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, за 3 млн рублей исполнительница готова петь свои хиты 30 минут. В программу входят девять песен. В райдере артистки указано, что ее команда летает только бизнес-классом, а по городу ее должен возить водитель со стажем не менее шести лет. Среди необычных требований – силиконовые накладки на грудь.

К слову, гонорары Bearwolf увеличила после того, как ее треки стали хитами. Сначала композиции были известны лишь в Сети, но благодаря тому, что люди снимали под них видео, певицу заметили и начали приглашать на мероприятия и концерты. Однако впервые на телевидении артистка появилась вовсе не на музыкальном шоу. Она принимала участие в романтическом реалити «Мистер Х», но довольно быстро покинула проект.

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