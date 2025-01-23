Исполнитель хитов Queen Ронни Ромеро заявил, что не боится сравнений с Меркьюри

Исполнитель хитов Фредди Меркьюри Ронни Ромеро рассказал, что не боится сравнений с легендарным солистом группы Queen. Певец выступил с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Чилийский артист за свою карьеру поработал с основателем Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмором, лидером UFO Майклом Шенкером. А сейчас выступает со своим трибьют-шоу Queen Classics. Ронни отметил, что российская публика его хорошо принимает и любит хиты Queen.

«Мы выступаем по всему миру, но, если говорить о России, то неважно, какую песню Queen вы играете, все знают ее. Есть огромное уважение к музыке, к месседжам песен и к энергии группы. Те, кто приходит на наше шоу, это ценят, и мы стараемся дать им это», – поделился певец.

В разговоре с ведущими «Авторадио» рок-исполнитель ответил, боялся ли сравнений с Фредди Меркьюри.

«Нет, не боялся. Да, я работал с Ричи Блэкмором, и, может быть, будет другое шоу. В этот раз будет несколько песен от Rainbow, которые мы будем петь», – рассказал Ронни.

Помимо проекта Queen Classics артист уже сделал шоу Metallica romance. Ближайшее выступление с хитами группы Metallica пройдет 27 января в Волгограде. Эти песни интересны не только публике, но и самому исполнителю.

«Я не хочу делать все время то же самое. Любой музыкант иногда делает не только то, что ему комфортно, а принимает какие-то вызовы», – объяснил он.