Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб заявил о перевороте в карьере

Певец Хабиб стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Livе» и выступил с живым концертом на «Авторадио». Исполнитель хита «Ягода малинка» заявил о перевороте в карьере и презентовал первый лирический трек «Мотыльки».

«Я так волнуюсь, если честно. Делаю шаг к большой лирической истории. Хочется нового в вокальном и музыкальном плане, только этой песней я не ограничусь», – поделился артист.

Певец отметил, что изменения коснулись не только творчества, но и внешнего вида. В этот раз в студию он пришел без банданы.

Несмотря на новый образ, Хабиб продолжает исполнять веселые треки. Так, он спел «Мёд» с Артуром Пирожковым, перепел «Танцы» Андрея Губина и знаменитый хит Шаинского «Чебурашка», с которым выступает на Дискотеках Детского радио.

В конце эфира он исполнил всеми любимую песню «Ягода малинка».

«Чуть-чуть засахарилась ягода в связи с остановкой скоростей на просторах интернета, но все равно стремится вверх – 756 миллионов просмотров. Я верю, что все будет нормально и добьем миллиард», – заявил Хабиб в эфире «Авторадио».