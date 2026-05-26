«Исполнитель года»: южнокорейская группа BTS триумфально завоевала три награды American Music Awards 2026

Об этом сообщается на сайте церемонии.

BTS впервые за четыре года появились на сцене American Music Awards лично и триумфально вернулись в большой формат. Церемония открылась заранее записанной постановкой группы с концерта, который состоялся накануне вечером, 25 мая. Затем артисты вышли на сцену MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе и получили три заветные статуэтки.

Главной наградой вечера для BTS стало звание «Исполнитель года». Кроме того, группа была отмечена в номинации «Песня лета» за композицию Swim, которая лидировала в хит-параде Billboard Hot 100. Третья награда — «Лучший K-pop исполнитель среди мужчин» — подтвердила статус BTS как главных представителей корейской волны в мировой музыкальной индустрии.

Шоу транслировалось в прямом эфире на телеканале CBS в понедельник вечером, 26 мая 2026 года. Церемонию вела певица и актриса Куин Латифа.

Помимо BTS триумфаторами вечера стали певица Сабрина Карпентер, группы Katseye, Sombr и легендарный Бруно Марс — каждый из них также получил по три статуэтки. Карпентер впервые в карьере выиграла AMA, завоевав награды «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man's Best Friend».