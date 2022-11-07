17:09, 07 ноября 2022
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Испанская танцовщица довела Нетребко до экстаза
Анну Нетребко приняли за Белен Лопес
Проживающая в Вене российская оперная дива отправилась на гастроли в Испанию.
Оказавшись на выступлении актрисы и танцовщицы Белен Лопес, Анна была так потрясена виртуозным исполнением фламенко, что выложила в социальные сети видео этого танца.
Судя по всему, личные комментарии певицы чуть приотстали, и в сети замелькали отклики: «Анна, как вы классно танцуете!»
Однако вскоре все встало на свои места: Нетребко расхвалила Лопес за темперамент, страстность и отличный вестибулярный аппарат.
Мария де Белен Лопес и Анна Юрьевна Нетребко практически ровесницы, но каждая из них радует поклонников своего жанра.
ФОТО: East News
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: