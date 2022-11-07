Испанская танцовщица довела Нетребко до экстаза

Анну Нетребко приняли за Белен Лопес

Проживающая в Вене российская оперная дива отправилась на гастроли в Испанию.

Оказавшись на выступлении актрисы и танцовщицы Белен Лопес, Анна была так потрясена виртуозным исполнением фламенко, что выложила в социальные сети видео этого танца.

Судя по всему, личные комментарии певицы чуть приотстали, и в сети замелькали отклики: «Анна, как вы классно танцуете!»

Однако вскоре все встало на свои места: Нетребко расхвалила Лопес за темперамент, страстность и отличный вестибулярный аппарат.

Мария де Белен Лопес и Анна Юрьевна Нетребко практически ровесницы, но каждая из них радует поклонников своего жанра.

ФОТО: East News