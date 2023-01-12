Искусство побеждать: Алена Апина появилась перед камерами со своей дочерью от суррогатной матери

Алена Апина и Ксения попали в объективы камер на долгожданной премьере экшн-комедии Гая Ричи «Операция Фортуна: Искусство побеждать».

Строгий кожаный костюм и синяя юбка матери идеально сочетались с классическим брючным нарядом дочери. Напомним, дочери от суррогатной матери.

Десять лет боролась знаменитая солистка группы «Комбинация» за то, чтобы продолжить свой род. Но природа всякий раз оказывалась против.

Я была близка к помешательству. При виде грудного ребеночка у меня ступор наступал. Я пережила все — истерики, депрессии, страдания, - вспоминала Алена.

Процедуру ЭКО Апина прошла на рубеже веков и 7 декабря 2001 года от суррогатной мамы появилась на свет Ксюша.

Сейчас девушке 21 год, она собирается стать хирургом.