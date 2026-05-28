«Исключительный художник»: Киану Ривз попросил суд смягчить приговор режиссеру «47 ронинов»

Об этом сообщает Variety.

Ривз стал известен благодаря культовым ролям в «Матрице» и франшизе «Джон Уик». Звезда работала с Риншем на съёмках фильма «47 ронинов», который вышел в 2013 году. В декабре 2025 года Ринш был признан виновным в мошенничестве. Режиссёру грозит до 10 лет тюремного заключения. Актёр написал письмо на имя судьи Джеда Ракова, в котором назвал коллегу «исключительным художником». Ривз попросил судью о «снисхождении и милосердии» при вынесении приговора.

«По моему мнению, Карл может сам себя подводить к неудаче, чрезмерно увеличивая масштаб, объем и размах того, о чем изначально договаривался», — отметил актёр в своём обращении.

Дело связано с крупной суммой, которую режиссёр получил от стримингового сервиса Netflix. По версии обвинения, Ринш похитил 11 миллионов долларов, выделенных на производство проекта.

Карл Ринш работал в киноиндустрии как режиссёр, сценарист и продюсер. За свою карьеру он создал несколько фильмов, включая «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли, а также картины «Подарок», Dancing with Agnes и другие проекты.