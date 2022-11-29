Исход одного народа. Елена Воробей пополнила список покинувших Россию звезд эстрады

Звезда российской эстрады 55-летняя Елена Воробей (настоящее имя - Елена Яковлевна Либенбаум) заявила о своем отъезде в Израиль.

По ее словам, Израиль, в отличие от России дает людям работу, и российские артисты там востребованы. Она добавила, что страну покидают самые умные и культовые личности, а собираются они именно в Израиле.

Недавно туда же переехали Алла Пугачева и Максим Галкин, вслед за ними потянулась целая верея прочих артистов.

Елена Воробей предложила провести в Израиле вместо «Рождественских встреч», которые проходили в России, «Ханукальные встречи Пугачевой» в Израиле.