НАШ ШОУБИЗ
20:41, 14 мая 2023
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Исчезнувший с экранов Дмитрий Шепелев нашел новую работу

Бывший супруг Жанны Фриске опроверг слух, что он тратит наследство сына.

Бывший супруг Жанны Фриске в последнее время практически ничем не напоминает о себе. Последний раз телеведущий появлялся два года назад на канале «ТНТ» в семейном шоу «Ты как я» и в прошлом году - на канале «Россия» в юмористической программе «Шоу большой страны».

Kp.ru напоминает, что Дмитрий Борисович Копылов, отец покойной Жанны Фриске, даже обвинял зятя в том, что тот «проедает деньги» знаменитой певицы.

Дело в том, что Шепелев не имеет права тратить на себя средства, оставшиеся от Жанны – при жизни пара так и не собралась узаконить отношения. Но распоряжаться долей несовершеннолетнего сына его отец может. Так, он оплачивает обучение 10-летнего Платона в частной международной школе. Это обходится почти в 1 млн рублей в год.

Что касается собственного заработка, Шепелев-старший сейчас, как стало известно, продюсирует новую образовательную программу для одного из федеральных каналов. По предварительной информации, лицом готовящегося проекта будет другой ведущий, однако вся подготовка возложена на Дмитрия Шепелева.

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