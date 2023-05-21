Исчезнувшему в США Никите Преснякову исполняется 32 года

Звездный сын знаменитых родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова празднует свой день рождения.

Перемены в жизни внука Примадонны продолжают поражать поклонников. События сменяются одно за другим.

После отъезда из России Аллы Пугачевой, поползли слухи о том, что ее звездный внук занимается продажей замка в деревне Грязь. Однако именитое владение до сих пор никто не купил, несмотря на многочисленные новости по этой теме.

Известно, что с осени прошлого года Никита с женой Аленой Красновой живет в США. До отъезда Никита успел создать рок-группу, сняться в фильмах, поучаствовать в телевизионных шоу, даже стать режиссером клипов для российских рэп-исполнителей.

После прибытия в Америку, Пресняков сперва исчез с радаров, а затем активно занялся карьерой. Он возобновил работу клипмейкера и даже сотрудничал с кантри-певицей Долли Партон. «Снял клип легендам и уже попал во все СМИ. Не верю, что это происходит со мной», — цитирует слова Никиты StarHit.

Сейчас режиссер занимается творчеством под псевдонимом Nick Pres.