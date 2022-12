Ирина Салтыкова рассказала, в каких трусах мало удовольствия работать

Певица Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение» спела композицию Can’t Get Out of My Head Кайли Миноуг. Ее наряд напоминал костюм австралийской поп-исполнительницы с трусами-шортами, но было заметно, что он сковывает движения.

56-летняя певица считает, что из-за наряда она недобрала баллов. По словам звезды, наряд уродовал фигуру.

«Работать в таких трусах мало удовольствия», - пожаловалась Салтыкова.

Вступать в спор со стилистами она не стала, но костюм певице не нравился. Поклонники оказались солидарны с Салтыковой и потребовали отправить «стилистов на мыло».

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Салтыкову «неприятной женщиной».