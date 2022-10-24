15:14, 24 октября 2022
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Ирина Пегова снялась в невероятно соблазнительном платье
Ирина Пегова появилась на публике в едва прикрывающем ее пышные формы платье.
Лауреат театральной премии «Золотая маска» Ирина Пегова порадовала подписчиков в социальных сетях откровенным декольте.
Пегова решила отметить свой выход в свет фотосессией в чёрном платье с игривой брошкой в виде изящной орхидеи.
Поклонники актрисы оказались в восторге: пышные формы звезды еле помещались в роскошном наряде.
Последний фильм актрисы – комедия «Свингеры». В ней Пегова играет отчаянную домохозяйку, из последних сил пытающуюся раскрыть сексуальный потенциал своего мужа.
ФОТО: Соцсети
Источник:https://teleprogramma.pro/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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