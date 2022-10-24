Ирина Пегова снялась в невероятно соблазнительном платье

Ирина Пегова появилась на публике в едва прикрывающем ее пышные формы платье.

Лауреат театральной премии «Золотая маска» Ирина Пегова порадовала подписчиков в социальных сетях откровенным декольте.

Пегова решила отметить свой выход в свет фотосессией в чёрном платье с игривой брошкой в виде изящной орхидеи.

Поклонники актрисы оказались в восторге: пышные формы звезды еле помещались в роскошном наряде.

Последний фильм актрисы – комедия «Свингеры». В ней Пегова играет отчаянную домохозяйку, из последних сил пытающуюся раскрыть сексуальный потенциал своего мужа.

ФОТО: Соцсети