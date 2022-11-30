00:58, 30 ноября 2022
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Ирина Хакамада показала обществу свою дочь с синдромом Дауна
Фото: t.me/zvezdyshowbiz
Писатель и политик Ирина Хакамада выставила для своих подписчиков фотографию своей 25-летней дочери Марии с синдромом Дауна.
В восьмилетнем возрасте у девочки обнаружили лейкоз, но, к счастью, болезнь удалось победить.
Отцом девочки является ее четвертый муж бизнесмен Владимир Сиротинский, который скончался в 2021 году из-за проблем со здоровьем.
На фотографии Мария находится в квартире Ирины Хакамады, одетая в наряд для восточных танцев.
Источник фото:t.me/zvezdyshowbiz
Источник:t.me/zvezdyshowbiz
Автор:Дмитрий КипарисовТеги:
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