Ирина Хакамада показала обществу свою дочь с синдромом Дауна

Писатель и политик Ирина Хакамада выставила для своих подписчиков фотографию своей 25-летней дочери Марии с синдромом Дауна.

В восьмилетнем возрасте у девочки обнаружили лейкоз, но, к счастью, болезнь удалось победить.

Отцом девочки является ее четвертый муж бизнесмен Владимир Сиротинский, который скончался в 2021 году из-за проблем со здоровьем.

На фотографии Мария находится в квартире Ирины Хакамады, одетая в наряд для восточных танцев.