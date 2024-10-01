Ирина Безрукова не стала передавать соболезнования Понаровской после смерти сына

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что не передала соболезнования певице Ирине Понаровской, которая на прошлой неделе похоронила 39-летнего сына Энтони. Знаменитость призналась, что не знакома с артисткой.

Комментарий актрисы приводит Kp.ru.

«Мы лично не знакомы, и я считаю не очень правильным человеку, который не входит в близкий круг, в такой ситуации выражать какие-то свои эмоции», - рассуждает Безрукова.

По мнению актрисы, нет слов, которые бы утешили человека. Она говорит: наступит момент, когда все встретятся.

«Вероятно, есть люди, которым она очень нужна. И лучше обратить внимание на них, они поддержат и помогут», - считает Безрукова.

Самой Ирине когда-то помогли справиться с потерей сына работа и близкие. Спустя месяц после трагедии она сыграла в спектакле. Актриса говорит: зрители ни в чем не виноваты, и никого нельзя было подвести.

В трудный период рядом с ней была сестра. Безрукова признается, что «всем очень благодарна» за поддержку.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с сыном Понаровской в последний момент сделали открытой.