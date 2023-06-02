Ирина Алферова осудила Татьяну Васильеву за слова о сексуальных домогательствах режиссеров

Не так давно Татьяна Васильева дала новое интервью, которое до сих пор остается на слуху. В нем актриса не только раскритиковала многих звезд шоу-бизнеса, но и откровенно рассказала о сексуальных домогательствах режиссеров. В беседе с Пятым каналом Ирина Алферова осудила коллегу за такие громкие высказывания.

По мнению знаменитости, Васильева напрасно поделилась с публикой такими откровениями. Алферова заявила: к ней тоже неоднократно приставали на съемочной площадке, но она в таких случаях отказывалась от дальнейшего участия в проекте. Для нее было важнее всего — «сохранить свою душу».

«Что она говорит? Это какой-то ужас! Ну говорила бы про себя: "Да, я выбрала путь с режиссерами быть"» — возмутилась Ирина.

Также артистка добавила: ее опыт работы с режиссерами был позитивный: ей помогали на поприще кино и «открывали какие-то иные миры».

Ранее Лайма Вайкуле защитила Пугачеву и ее супруга и заявила, что Васильева не имела права их оскорблять. Высказывание певицы читайте здесь.