Иракли и NLO возродили культовую песню группы «Свинцовый туман»

На радиостанции «Юмор FM» состоялась премьера обновленной версии легендарной песни «Я знаю» группы «Свинцовый туман». Иракли и коллектив NLO представили свежую интерпретацию трека в проекте «Назад в будущее», который соединяет классику 90-х с современным звучанием.

Иракли признался, что был инициатором затеи, а лидер музыкальной группы «Свинцовый туман» Дмитрий Нестеров согласился ее поддержать.

«Концепция такова: берется старый легендарный трек, оригинальный артист участвует в переосмыслении, а затем мы приглашаем молодых музыкантов, чтобы создать мост между поколениями», – поделился артист.

В обновленной версии Иракли записал собственный куплет, а исполнение NLO, по его словам, «вдохнуло в композицию новую энергию». Особенно певцу понравилась партия участника группы Степы.

«После студии я постоянно напевал именно его партию!» – поделился звезда.

Во время записи клипа произошел забавный инцидент – Степа неожиданно оказался в Москве-реке.

«Я споткнулся, не удержал равновесие – и вот я уже в воде! Теперь я могу дышать под водой. Если бы не новые жабры, даже не заподозрил бы, что это Москва-река!» – пошутил музыкант.

Ведущие «Шутки Шоу» на «Юмор FM» Антон Бурный и Ольга Мажара признались, что для поколения 80-х эта песня – настоящий культурный пласт, хотя многие ее уже не помнят. Сам Степа сначала не узнал хит, пока друг не объяснил ему: «Да это же легенда!».

Иракли анонсировал развитие проекта – будет и альбом, и концерт. Параллельно NLO готовят новые коллаборации – ремикс от DJ Dimixer и совместный трек с Galibri & Mavik.