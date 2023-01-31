Иосиф Пригожин: Валерия может уйти со сцены в любой момент

Заслуженная артистка РФ Алла Юрьевна Перфилова (известная как певица Валерия) в любой момент может уйти со сцены.

Как сообщает телеграм-канал Светская Хроника, заявил об этом сам Иосиф Пригожин, который уверен, что у его супруги, помимо музыки, есть немало других интересов. Ну, например, философия или изучение иностранных языков.

Надо признать, в свои 54 года Валерия выглядит блестяще, и хотя пик славы певицы пришелся на 2009 год, когда она представляла Россию на музыкальной выставке в Каннах, гастролировала по Великобритании и занимала высшие строчки мировых хит-парадов с песней «Wild», Валерия и сегодня имеет громадное количество поклонников.

Сама звезда о своем намерении уйти в тень нечего не сообщает. Возможно, заявление Пригожина – дань его любви и уважения к обожаемой супруге. Мол, приму любое твое решение.

Известно, что удивительная пара существует в полной гармонии и в следующем году готовится отметить 20 лет совместной жизни.