Иосиф Пригожин удивил поклонников новым фото с густыми кудрявыми волосами на голове

В последнее время 54-летний Иосиф Пригожин стал все чаще пугать публику состояние своего здоровья. Он несколько раз подряд заражался короновирусом, лежал под капельницей, а совсем недавно из-за проблем с сердцем ему пришлось вызвать медиков прямо на съемочную площадку. Однако после больничных музыкальный продюсер не стал выглядеть хуже, а даже наоборот – похудел и помолодел.

В Сети появилось новое фото супруга Валерии, сделанное на шоу телеканала НТВ «Звезды сошлись». Он улыбался и обнимался со своей коллегой Лерой Кудрявцевой и гостем программы Прохором Шаляпиным, но все внимание пользователей было приковано к голове Пригожина. Многие годы он не изменял своей лысине, и лишь единицы помнят его с волосами, поэтому фанаты крайне удивились неожиданной густой шевелюре Иосифа.

«Пригожин прям помолодел лет на 15 с новой прической», «Как меняет внешность людей, наличие волос», «Только что произошло с Иосифом?», - оставляли комментарии изумленные фанаты.

Сам продюсер пока не спешит рассказывать, как так вышло, что у него вдруг появились волосы. Скорее всего, он использовал парик, так как после пересадки у него так быстро не зажила бы кожа на голове. Теперь же поклонники надеются, что смогут разгадать тайну новой прически Пригожина через несколько дней, когда новый выпуск проекта выйдет в эфир.