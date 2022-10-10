Иосиф Пригожин рассказал о беременности певицы Валерии

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин пытались завести совместных детей за время своего 18-летнего брака, однако этого так и не случилось. Супруг певицы поделился информацией о причинах.

В эфире программы «Судьба человека» Иосиф Пригожин рассказал, что Валерия в один момент их совместной жизни забеременела, однако выносить ребенка не смогла.

По его словам, сама Валерия в свои 54 года уже не горит желанием заводить детей, а со своей стороны он лишь добавил: «Теперь мы ничего не загадываем, как получится».