Инсульт, слепота или ампутация: что из этого всего на самом деле перенес Роман Костомаров

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. Со времени заболевания фигуриста прошло уже почти 2 месяца, но тревожные новости о нем по-прежнему продолжают появляться. По информации СМИ, Олимпийский чемпион перенес ампутацию стоп, инсульт и слепоту. В бесконечном потоке новостей трудно разобраться, что является правдой, а что — нет. На связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и постарался внести ясность в ситуацию.

Как сообщает источник, один из перечисленных недугов все-таки затронул Костомарова, речь идет про микроинсульт. К счастью, опасность для Олимпийского чемпиона миновала, вот почему врачи стараются выводить его из медикаментозного сна.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается», — пишет ТАСС.

Несмотря на явную положительную динамику, врачи по-прежнему начеку. «Они внимательно следят за левой кистью, по ней есть вопросы», — пояснил инсайдер.

Подобная новость крайне обеспокоила поклонников фигуриста. Вот почему журналисты из woman.ru связались с врачом Людмилой Лапой и узнали, что может быть не так с левой рукой Романа.

По словам эксперта, опасения медиков могут быть связаны с возвращением гангрены. «Значит, микроциркуляция нарушена, воспалены сосуды. Гангрена часто бывает из-за этого. В итоге все возвращается», — резюмировала Людмила.

Ранее Эмир Кустурица вышел на связь после перелома сустава ноги и рассказал о своем состоянии. Подробности читайте в этой статье.