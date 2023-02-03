Инстасамка рекламируют врачей-мошенников

Эпатажная исполнительница короткометражных роликов-вайнов 22-летняя Даша Зотеева вновь оказалась в эпицентре нездорового внимания.

Обычные провокации на тему наркотиков, секса и подготовки ограбления, певице, видимо, уже прискучили.

На этот раз бывшая «Президентша», а ныне Инстасамка прорекламировала некий салон красоты, в котором, якобы, делается отличная контурная пластика губ.

Подписчицы, поверившие очередной злой шутке, обратились по указанному адресу, но вскоре после процедур получили высокую температуру, затяжные болевые синдромы и (что самое обидное) кривые губы.

Сейчас реклама со страниц Инстасамки удалена, однако скандал набирает обороты.

Напомним, у девушки уже намечались проблемы с законом, когда директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мзиулина потребовала запретить гастроли Дарьи в связи с пропагандой запрещенных в России препаратов.

Тогда Даша пообещала «вести себя хорошо».