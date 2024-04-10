Иностранцы потребовали запретить фильм Гайдая «Операция Ы»: причина в двух сценах

Иностранцы потребовали запретить фильм Леонида Гайдая «Операция Ы». На Западе сочли оскорбительными сцены с «черным» Федором. Об этом сообщает «ГородЧе».

Европейские критики возмутились теми эпизодами комедии, в которых один из героев окрашивает свою кожу в черный цвет. Они посчитали, что таким образом режиссер поступил подло, высмеяв африканский народ. По их мнению, если бы кинолента выходила бы сейчас, то ее бы точно не допустили к прокату.

К слову, данные сцены с Федором не нравились в свое время и советской цензуре. Тогда Гайдаю говорили заменить их, так как они могут быть неправильно восприняты африканцами. Но кинематографист ничего исправлять не собирался и смог настоять на своем.

Ранее скандал разгорелся вокруг нового фильма режиссера Николая Солодникова. Его коллега обвинил его в плагиате. Александр Сокуров заверил, что существует рассказ под названием «Во сне ты горько плакал». Он посоветовал прочитать его товарищу, после чего тот решил украсть название. При этом его новый проект не является экранизацией произведения.