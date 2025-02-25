«Иного способа заработать тогда не было»: Николай Бандурин объяснил скандал с изменами жене

Юморист Николай Бандурин высказался о скандале вокруг своей семьи, который разгорелся несколько лет назад. Дело в том, что артист на всю страну в телешоу обсуждал измены жене. Оказалось, что он согласился на участие в съемках только ради денег.

Бандурин пояснил — у него был непростой период. Сгорел его семейный дом, а средств на его восстановление не было. Тогда редакторы одного из ток-шоу связались с ним и предложили подзаработать. Нужно было всего лишь сыграть неверного мужа и потерпеть час копошения в «грязном белье». Однако все вылилось в большой скандал, поэтому теперь Николай жалеет, что все-таки согласился.

«Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду — те деньги нас выручили, и дом мы восстановили. Но неприятный шлейф за нами остался», - рассказал актер Леди Mail.

По признанию Бандурина, они с женой больше никогда не будут зарабатывать подобным образом. Он заявил, что с них хватит скандалов.

Ранее Николай Бандурин рассказал, что бросил курить после сеанса гипноза.