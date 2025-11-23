«Инфантильные»: Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России артистов

Актер Иван Охлобыстин призвал простить его коллег, уехавших из России в 2022 году. Он объяснил поведение сбежавших артистов тем, что они просто не поняли «глубины происходящих процессов».

«Наша актерская публика очень инфантильная, они как пятилетние девочки. Они идут с бантиками с розовыми и не всегда понимают, о чем идет речь. И многие не осознали крутизну момента, что происходит. Сейчас мир перестраивается (это касается не только вот сейчас СВО и чего-то другого) – он переходит в новую фазу», – сказал Охлобыстин в беседе с Абзацем.

По мнению звезды «Интернов», многие инфантильные артисты оказались неспособны понять, что в связи с развитием информационных технологий в мире происходят процессы, аналогичные переходу от аграрного общества к индустриальному в XIX и XX веках.

«Я думаю всех прощать надо. Ну, не всех, конечно, живодеров не надо прощать, потому что люди не меняются. А инфантильные артисты не понимают, о чем речь. Им конфеты «Коровку» надо... дети, короче», - заключил Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин сообщил о выплате премии в 10 млн рублей российским бойцам 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО.