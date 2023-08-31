«Имидж куртизанки»: дизайнер Коробцева раскритиковала стиль 59-летней Распутиной
Дизайнер Коробцева сообщила, что 59-летняя Маша Распутина похожа на куртизанку.
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Маша Распутина, несмотря на возраст, продолжает отдавать предпочтение весьма ярким и необычным нарядам. Одним поклонникам это нравится, другие же обвиняют ее в безвкусице. Портал «Страсти» запросил экспертное мнение по этому вопросу у профессора по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина, д.т.н., члена Союза дизайнеров России, академика-имиджелога, члена Всероссийской организации качества, наставника стилистов и имиджмейкеров Надежды Коробцевой-Сориной и выяснил, что не так с гардеробом артистки.
«Дешевый блеск, дешевая ткань и дешевое кружево»
«Маша Распутина в салатовом платье с люрексом и дешевыми кружевами выглядит как девочка из прошлого. Это платье певицу просто портит. Дешевый блеск, дешевая ткань и дешевое кружево. К сожалению, очень бросается в глаза. Длинные ноги обрезаны сверху коротким платьем, а внизу ботильонами черного цвета. При этом платье, зрительно удлиняя туловище, дополнительно укорачивает ноги. Стиль платья контрастирует с возрастом певицы и его прибавляет. В целом, такой наряд подошел бы для танцевального номера начинающей артистки», - отметила Надежда Коробцева-Сорина.
Желтое платье «зазеркалье». Это платье будто бы пришло из прошлого артистки, из тех времен, когда она была стройнее на несколько размеров. Чрезмерная обтяжка фигуры поясом лишь прибавляет килограммы. Платье – как для художественной самодеятельности. Трикотаж, из которого изготовлено платье, сам по себе блестит, так на нем еще и нашитые блестящие элементы. Смотрится все, опять же, очень дешево.
Надежда Коробцева-Сорина
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик-имиджелог, член Всероссийской организации качества, наставник стилистов и имиджмейкеров, автор серии книг по имиджу. Автор концепции импрессивного проектирования костюма (имидждизайна); автор имиджмейкерских технологий коррекции внешности с помощью костюма, более 300 научных работ (в том числе публикации в международных базах данных Scopus, WOS и др. и 11 монографий (в т.ч. 6 книг по имиджу и стилю), порядка 40 учебных пособий, 5 патентов.
«Имидж куртизанок»
Брючный костюм Распутиной эксперта тоже не впечатлил. Особенно не понравился цвет. «Костюм цикламенового цвета. Яркий костюм стиля колорблок делового покроя скорее подойдет для интервью или встречи в дружеской компании. Не для эпатажной дивы», - подчеркнула дизайнер.
А черное боди певицы эксперт и вовсе назвала вульгарным. «Полностью голые ноги, сапоги, доходящие до середины икры. Образ, конечно, яркий, но и просто-напросто вульгарный. Это имидж молодых гимнасток, спортсменок, а также женщин совсем не Машиного уровня и положения – куртизанок», - поделилась своим мнением Надежда.
Также эксперт отметила, как на контрасте смотрится Распутина с теми, кто действительно выглядит дорого. В пример она привела дизайнера Анику Керимову. «Маша выглядит с одной стороны – эпатажно, с другой – нелепо. Сапоги-ботфорты чрезмерной ширины, скрывающие изящные ноги певицы, мини-платье, разделяющее фигуру на три равные части черными горизонтальными ремнями. Контраст между фасонами, которые были к лицу в двадцать лет, и неюным возрастом Маши говорит о том, что она совсем не заботится о своем имидже, отдавая предпочтение проявлению своих внутренних желаний, «Я-концепции», - сказала Надежда Коробцева-Сорина.
Как отметила эксперт, отчасти, такая одежда на Маше Распутиной является отражением состояния психологической регрессии – переходом к инфантильному поведению не по годам. Одеваться не по возрасту – весьма заметное со стороны несоответствие, однако сам человек при этом чувствует себя весьма комфортно.
«Думаю, что каждой женщине, и Маша не исключение, необходимо сформировать свой индивидуальный стиль и менять его в соответствии с изменениями, привносимыми возрастом», - заключила дизайнер.