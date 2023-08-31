«Имидж куртизанки»: дизайнер Коробцева раскритиковала стиль 59-летней Распутиной

Как отметила эксперт, отчасти, такая одежда на Маше Распутиной является отражением состояния психологической регрессии – переходом к инфантильному поведению не по годам. Одеваться не по возрасту – весьма заметное со стороны несоответствие, однако сам человек при этом чувствует себя весьма комфортно.

«Думаю, что каждой женщине, и Маша не исключение, необходимо сформировать свой индивидуальный стиль и менять его в соответствии с изменениями, привносимыми возрастом», - заключила дизайнер.