«Имело место применение физической силы»: почему от Булановой ушли танцоры, которых она назвала предателями

Танцоры Татьяны Булановой покинули коллектив после конфликта с новым директором певицы. Об этом сообщил представитель Алены и Максима Алалыкиных Артур Базинян.

По его словам, произошел конфликт, в ходе которого было даже применение силы.

«Как представитель ребят, в этой ситуации, заявляю, что уход Максима и Алены был связан с конфликтом с Сергеем — новым директором Тани Булановой, в ходе которого имело место применение физической силы к Алене», —написал Артур в личном блоге.

При этом он не раскрыл подробности и причину разразившегося скандала, но пообещал рассказать все позже.

Напомним, Татьяна Буланова объявила, что больше не выступает с танцорами, которые летом стали популярны в Сети. Сначала ушел Дмитрий Берегуля, а вслед за ним уволились супруги Максим и Алена Алалыкины. Исполнительница хита «Один день» назвала произошедшее предательством и отправилась на гастроли с новыми танцорами.

Ранее Татьяна Буланова пожаловалась на непростую судьбу. Артистка призналась, что из-за карьеры ей пришлось пожертвовать обычной жизнью.