«Им это мешает»: Лариса Долина раскрыла секрет своих звездных коллег

В народе давно бытует мнение: детям знаменитостей гораздо проще устроить жизнь и реализоваться в карьере. Своим взглядом на эту ситуацию поспешила поделиться Лариса Долина в беседе с журналистами портала Super.

По словам певицы, многие наследники знаменитостей растут весьма закомплексованными личностями, и виной всему слава родителей. Многие из них не хотят, чтобы их постоянно сравнивали с влиятельной мамой или всемогущим папой.

В качестве примера Лариса Александровна привела свою внучку Александру. Недавно между ними состоялся серьезный разговор, в ходе которого девочка заявила: она хочет построить карьеру певицы, но очень боится сравнения с бабушкой.

При этом Долина считает, что Александра весьма талантлива, и у нее есть все шансы достичь успеха: «У нее есть способности».

Ранее Лариса Александровна прокомментировала примирение с Валей Карнавал. Почти два года знаменитости были в ссоре, и только недавно им удалось забыть старые обиды. Подробности читайте в этой статье.