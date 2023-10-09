Илья Авербух сообщил, что Алексея Ягудина прооперируют в ближайшее время

Фигурист Илья Авербух рассказал, что его коллега, олимпийский чемпион Алексей Ягудин готовится к операции, она состоится в ближайшее время. Спортсмен отменил выступления, запланированные на октябрь.

Подробности сообщает сайт PROZVEZD.

По информации издания, Ягудина мучают боли в колене. Лекарства не помогли справиться с проблемой – она оказалась куда серьезнее. Врачи настояли на срочной операции.

Выступление Ягудина в Перми, которое планировалось 11 октября, перенесено. Новая дата не назначена. В других городах Ягудина и вовсе заменит другой фигурист – Марк Кондратюк.

Спортсмен надеется, что получится вернуться на лед до Нового года. Но все будет зависеть от итогов операции и реабилитации.

Ранее сообщалось, что лечением Ягудина займутся немецкие врачи.