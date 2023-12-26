Илья Авербух поставит на Новый год «Корову на льду»

В преддверии новогодних каникул Илья Авербух представляет ледовый спектакль «Корова на льду». В уходящем году режиссер создал новый мюзикл по книге Антона Соя. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение издания «Страсти».

Кто выйдет в образе той самой коровы — до сих пор неизвестно. Вместо этого уточняется, что Мулю-мечту сыграет Евгения Медведева, в образе строгой госпожи Доминанты выступит Татьяна Тотьмянина. Алексею Ягудину досталась характерная роль клоуна Ягодкина, а телеведущая Алла Михеева сыграет саму себя — журналистку Аллу Микрофонову. В роли мальчика Пети — самый популярный фигурист соцсетей Артем Федорченко.

«Корова на льду» — шоу для всей семьи, в котором говорится о том, как важно уметь преодолевать трудности, выпадающие на пути. Для Ильи Авербуха это очень необычный спектакль: он наполнен юмором и самоиронией.

«Этот спектакль — это определенный вызов для меня. Я давно не делал произведения на сценарии современных авторов, а «Корова на льду» — это замечательная книга, написанная талантливым детским автором из Санкт-Петербурга. За спиной нашей компании и «Щелкунчик», и «Снежная королева», и «Малыш и Карлсон», и «Бременские музыканты», и «Волшебник страны Оз». Все это знаковые произведения. В этом году мы идем на определенный риск и впервые берем произведение, не являющееся столь известным. Однако, я надеюсь, что ледовые шоу Ильи Авербуха уже завоевали определенный кредит доверия у зрителей» , — высказался режиссер-постановщик Илья Авербух