Игрушки против гаджета: Pixar выпускает «Историю игрушек 5» с рекордным бюджетом в $250 млн

Об этом сообщает Киноафиша.info.

Мировая премьера «Истории игрушек 5» намечена на 19 июня. По одним данным, релиз состоится в 2025 году, по другим — в 2026-м. Продолжительность мультфильма составит 102 минуты.

Франшиза «История игрушек» стала одним из главных хитов студии Pixar. Предыдущие четыре части собрали миллиарды долларов в мировом прокате и получили множество наград, включая премии «Оскар». Многие считали, что четвёртая часть поставила логическую точку в истории игрушек, однако студия решила продолжить франшизу.

В центре сюжета пятой части — конфликт между традиционными игрушками и современными технологиями. Восьмилетняя Бонни, хозяйка игрушек, получает новый гаджет — умный планшет в форме лягушки по имени Лилипад. Устройство начинает конкурировать со старыми друзьями девочки за её внимание и любовь.

Ковбой Вуди возвращается в квартиру Бонни.

Вместе с ковбой-девушкой Джесси и космическим рейнджером Баззом Лайтером он вступает в противостояние с цифровой угрозой. Примечательно, что Вуди больше не является главным героем франшизы — его роль в пятой части значительно изменилась.

Первые показы мультфильма получили высокие оценки критиков. На платформе Rotten Tomatoes рейтинг фильма достиг 94%. Рецензенты называют пятую часть «ещё одной жемчужиной» и «достойным продолжением одной из величайших франшиз».

Бюджет в $250 млн стал рекордным для студии Pixar. По прогнозам, картина окупится уже во второй уикенд проката.

Напомним, четвёртая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году. Тогда Вуди отправился в путешествие со своей новой хозяйкой и встретил давно потерянную подругу Бо Пип. Мультфильм завершился расставанием ковбоя с остальными игрушками — Вуди решил остаться с Бо и помогать потерянным игрушкам находить новых хозяев.