12:50, 18 декабря 2022
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Игорь Петренко признался в соучастии в убийстве и сроке заключения на 2,5 года
Российский актер Игорь Петренко рассказал о темном прошлом. Когда ему было 14 лет, он был признан виновным в убийстве.
Конфликт подростков случился с незнакомой компанией. В драке друг Петренко убил человека, из-за чего Игоря сошли соучастником. Он отбыл 2,5 года заключения.
Однако это не сломило актера. Петренко окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и построил карьеру.
Источник фото:freepik
Источник:SM-News
Автор:Галина СьюТеги: