Игорь Петренко признался в соучастии в убийстве и сроке заключения на 2,5 года

Российский актер Игорь Петренко рассказал о темном прошлом. Когда ему было 14 лет, он был признан виновным в убийстве.

Конфликт подростков случился с незнакомой компанией. В драке друг Петренко убил человека, из-за чего Игоря сошли соучастником. Он отбыл 2,5 года заключения.

Однако это не сломило актера. Петренко окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и построил карьеру.