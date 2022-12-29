14:01, 29 декабря 2022
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Иду Галич застукали в бане с голыми мужиками
Ида Галич уже не раз попадавшая в объективы камер не в лучших своих состояниях, вновь решила вступить на тонкий лёд.
В социальной сети она поделилась видео, на первый взгляд весьма провокационного содержания.
На нём запечатлена шумная вечеринка, где Ида находится в окружении не совсем трезвых полуголых мужчин.
Видно, что скандальная телеведущая чувствует себя в подобной компании как дома. Прежде всего потому, что это... и есть её дом, а обнаженные мужчины вокруг неё, по большей части, члены ее семьи.
«Вот такой вот у нас новогодний корпоратив», – подписывает видео 32-летняя Ида.
На следующем видео девушка выкладывает радостно танцующего отца.
Судя по всему, семейство Галич решило начать встречать новый год за несколько дней до его наступления
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:Социальные сети Иды Галич
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#баня,