Иду Галич застукали в бане с голыми мужиками

Ида Галич уже не раз попадавшая в объективы камер не в лучших своих состояниях, вновь решила вступить на тонкий лёд.

В социальной сети она поделилась видео, на первый взгляд весьма провокационного содержания.

На нём запечатлена шумная вечеринка, где Ида находится в окружении не совсем трезвых полуголых мужчин.

Видно, что скандальная телеведущая чувствует себя в подобной компании как дома. Прежде всего потому, что это... и есть её дом, а обнаженные мужчины вокруг неё, по большей части, члены ее семьи.

«Вот такой вот у нас новогодний корпоратив», – подписывает видео 32-летняя Ида.

На следующем видео девушка выкладывает радостно танцующего отца.

Судя по всему, семейство Галич решило начать встречать новый год за несколько дней до его наступления