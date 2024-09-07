«Идеальный мужчина — это мой»: объявившая о свадьбе Настасья Самбурская рассказала о возлюбленном

Недавно 37-летняя актриса Настасья Самбурская призналась, что состоит в отношениях с непубличным мужчиной, личность которого не раскрывает, а затем намекнула на свадьбу. В беседе с The Voice на мероприятии «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук артистка рассказала о своем новом романе и раскрыла, с каким мужчиной не начала бы отношения.

Звезда сериала «Универ» уже признавалась, что познакомилась с возлюбленным в самолете. Говоря об избраннике, Настасья Самбурская называет его «идеальным» и уверяет, что не видит в нем недостатков. Актриса рассказала, что любимый мужчина красиво за ней ухаживает и дарит цветы два раза в неделю.

«Идеальный мужчина — это мой мужчина. Я не очень хочу отвечать на личные вопросы. Если хотите встретить такого мужчину — летайте самолетами не скажу какой авиакомпании. Встретите. Мне дарят цветы раз в две недели стабильно. С записочкой. Видимо, ему так нравится», — поделилась Настасья Самбурская.

Знаменитость также высказалась об отношениях с коллегами. Настасья Самбурская заявила, что не смогла бы быть с мужчиной из своей сферы деятельности.

«Я не рассматриваю артистов как мужчин. Есть такая фраза: „Женщина актриса — она чуть больше, чем просто женщина“. А мужчина актер — он чуть меньше, чем мужчина. <…> Все равно это про самолюбование. Все-таки женщина должна быть цветочком, на мой взгляд», — отметила артистка.

Напомним, Настасья Самбурская состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем всего пару месяцев — с ноября 2017 по январь 2018 года. В июне этого года актриса опубликовала в личном блоге совместное фото с новым избранником.

Ранее мы писали о том, что Настасья Самбурская выходит замуж во второй раз.