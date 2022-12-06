Ида Галич приклеивает грудь двусторонним скотчем

Ида Галич получила известность во многом благодаря своим экстравагантным выходкам.

Скандальное видео с обнаженными половыми органами артистки не помешало ей стать ведущей детской передачи на одноименном YouTube канале.

Не смущает ее поклонников и слишком откровенные наряды, в которых Ида не стесняется появляться на светских тусовках.

Недавно в своем микроблоге ведущая поделилась секретом опасного декольте, во всей красе демонстрирующего ее прелести.

Оказалось, Ида буквально приклеивает к себе плате специальным двусторонним скотчем, который, каждый раз с болью отдирает от себя после возвращения домой.

Трюки выполнены профессионалом, не стоит повторять это на корпорате, - шутит звезда, морщась от боли .

Другими словами , двусторонний скотч в зоне декольте, конечно, спасает девушку от неловких неожиданностей, но не дает расслабиться ни на минуту.