Ида Галич и Ольга Бузова поделили четвероклассника

Очередная серия шоу «1-11» Иды Галич на канале YouTube вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Напомним, шоу-программа построена на состязании между представителями команды школьников (от 1 до 11 класса) и той или иной звездой шоу-бизнеса.

Соревнование называется «Кто умнее», и некоторые родители, глядя на беспричинно хихикающих ведущую и ее гостью, задались вопросом: а не под воздействием ли запрещенных препаратов пребывают обе дамы?

На фоне веселящихся Иды Васильевны и Ольги Игоревны школьники выглядели откровенно взрослее, особенно старшеклассницы.

Но самый пикантный эпизод веселого урока случился перед поединком между четвероклассником Артемом и 36-летней Ольгой Бузовой. Мальчик преподнес и ведущей, и сопернице по белой розе.

Это так впечатлило обеих, что Ида не удержалась и предложила Артему выбрать даму сердца. Мальчик выбрал ее, и тактично пояснил, что выбор им сделан в пользу пригласившей его дамы.

Бузова пообещала Артему тоже его когда-нибудь и куда-нибудь «пригласить».