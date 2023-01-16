«И постирает, и пьяного примет»: интимные подробности семейной жизни Пугачевой и Галкина* в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин* уже долгое время не живут в России. Несмотря на это, близкие друзья и коллеги до сих пор продолжают высказываться о звездной паре. Юрий Гальцев когда-то был приближенным человеком к известной семье. В новом интервью для шоу Манучарова юморист вскрыл всю подноготную супружеской жизни Аллы Борисовны и ее избранника.

По словам артиста, Пугачева, как любящая жена, всегда поддерживает своего мужа. Юрий убежден, что певица — это предначертанная судьба для Максима. «Я считаю, если бы все женщины были такими, у них были бы самые счастливые мужья. Она, как поет Розенбаум, и постирает, и пьяного примет, и помоет, и обмоет», — высказался Гальцев.

Юрий испытывает теплые чувства по отношению к звездной паре, поэтому он не стал осуждать супругов за их скандальные высказывания в адрес бывших соотечественников.

«Я не хочу никого обвинять. Придет время, найдутся люди, которые скажут», — резюмировал артист.

Ранее стало известно, что 53-летняя Татьяна Буланова планирует вновь стать мамой. Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ