«И меня повело»: украинская певица Anna Asti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

14 ноября состоялся концерты Анны Asti (настоящее имя Анна Дзюба) в Набережных Челнах. Во время выступления певица перепутала город с Нижним Тагилом.

Анна исполнила первую песню на сцене под названием «Повело» и сказала: «Нижний Тагил, привет!». Публика в ответ ей начала кричать: «Челны».

Певица сказала в свое оправдание, что у нее плотный график и извинилась за свою ошибку, отметив, что она же тоже человек.

«Сейчас я хочу спросить у вас — кого-нибудь уже немного повело? Ну меня уже точно от вас повело, потому что я все на свете забыла. Хорошо, что слова хотя бы не забыла», — цитирует певицу Chelny-biz.ru.

После артистка исполнила главные свои хиты, послала фанатам воздушные поцелуи за цветы и письма.

В перерывах между песнями Дзюба рассуждала о предназначении, смысле жизни и других философских вещах.

Ранее Филипп Киркоров назвал певицу Анну Asti царицей. Певец был одним из первых, кто оценил новый альбом звезды. По его словам, своей работой Asti доказала, что на текущий момент является номером один на отечественной эстраде.