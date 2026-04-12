«Хватит скрывать жениха»: Ольга Бузова призвала Люсю Чеботину раскрыть личную жизнь

Бузова стала ведущей девятой ежегодной церемонии вручения музыкальной премии «Жара 2026», которая прошла в московской Live Арене. В перерывах между выступлениями и номинациями телезвезда рассуждала о любви и обратилась к коллеге.

«Хватит скрывать жениха», — заявила Бузова, адресуя слова Чеботиной.

В качестве примера открытых отношений ведущая привела певицу Клаву Коку и её возлюбленного Дмитрия Масленникова. Пара недавно объявила о помолвке и планирует свадьбу.

Премия собрала множество звёзд российской поп-сцены. На красной дорожке появились Полина Гагарина в чёрном платье с разрезом до бедра, Ани Лорак в облегающем красном платье со шлейфом, Клава Кока в наряде с перьями. Сама Бузова выбрала для мероприятия золотой наряд. Дресс-код церемонии предполагал красные, белые и чёрные тона.

Напомним, в соцсетях Бузова недавно поделилась радостной новостью о беременности сестры Анны. Телезвезда рассказала, что узнала о долгожданном пополнении в семье необычным способом. «Вместо подарка я увидела пинетки», — призналась Ольга. Анна Бузова и её партнёр бизнесмен Константин Штрыкин ждали этого момента много лет.