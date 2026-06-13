«Хотела разрушить образ»: модель Эмили Ратаковски призналась в множестве случайных связей после развода

Об этом Ратаковски рассказала в авторском эссе для издания The Cut.

Эмили Ратаковски стала известна благодаря роли в клипе Робина Тика Blurred Lines, а также снялась в фильме «Исчезнувшая». Кроме карьеры модели и актрисы, она занимается литературной деятельностью и откровенно пишет о своей личной жизни.

В своём эссе модель призналась, что после развода с кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом намеренно выстраивала себе новый образ. Пара рассталась в 2022 году, у них остался общий 5-летний сын Сильвестр. После расставания Эмили начала активную личную жизнь с многочисленными случайными связями.

«Я хотела разрушить образ святой и заменить его развратницей», — поделилась звезда.

Эмили отметила, что такое поведение стало для неё способом преодоления болезненного развода. Модель сознательно меняла свой публичный имидж, противопоставляя новый образ прежнему.

К эссе Ратаковски подготовила провокационную фотосессию для New York Magazine. На кадрах, которые она опубликовала в своём инстаграме, модель снялась топлес в кожаном total black образе с игрушечным младенцем. Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию подписчиков и критику в сети.

Напомним, недавно Эмили Ратаковски отпраздновала 35-летие на вечеринке в Нью-Йорке. На праздник модель выбрала соблазнительное облегающее красное платье с экстремально глубоким декольте. На вечеринке присутствовали её бойфренд Ромен Гаврас и давняя подруга, модель Ирина Шейк. В своём инстаграме звезда опубликовала кадры с празднования, в том числе откровенные снимки, где она сидит на коленях у возлюбленного.