«Хочу сохранить контроль»: 88-летний Ридли Скотт блокирует поиск режиссера для нового «Чужого»

Об этом сообщает The InSneider.

Скотт стал известен миру благодаря культовой франшизе «Чужой», первый фильм которой он снял в 1979 году. За прошедшие десятилетия режиссер неоднократно возвращался к вселенной ксеноморфов в качестве постановщика и продюсера. В прошлом году студия 20th Century Studios выпустила фильм «Чужой: Ромул» режиссера Федерико Альвареса, который собрал в мировом прокате 350 миллионов долларов при бюджете 80 миллионов.

После успеха картины студия начала работу над сиквелом. Однако Федерико Альварес покинул проект еще на стадии разработки. Теперь Ридли Скотт как продюсер фактически блокирует назначение нового режиссера. 88-летний мастер хочет сохранить полный контроль над развитием франшизы, которую он создал. По данным источника, Скотт намерен лично возглавить съемки очередной части.

Ситуация привела к конфликту интересов между студией и продюсером. 20th Century Studios стремится продолжить коммерчески успешную линию «Ромула», но не может двигаться дальше без согласования кандидатуры режиссера.

Напомним, в ноябре 2026 года Ридли Скотт получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Несмотря на многочисленные номинации на премию Академии, режиссер ни разу не получал статуэтку в основных категориях.