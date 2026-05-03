«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку»: глава МИД Сергей Лавров и Александр Маршал представили совместную песню

Как сообщают журналисты, Лавров выступил на мероприятии и поблагодарил музыканта за сотрудничество.

Сергей Лавров известен не только как дипломат с многолетним стажем, но и как человек с творческими увлечениями. Глава МИД России пишет стихи, которые теперь зазвучали в музыкальном формате.

Александр Маршал положил стихи министра на музыку, создав композицию «Эти даты». Песня посвящена важным жизненным моментам и вехам. На церемонии вручения премии «Шансон года» Лавров лично обратился к зрителям и артисту.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — поделился глава МИД.

Маршал, в свою очередь, исполнил новую композицию перед публикой. Творческое сотрудничество министра иностранных дел и народного артиста стало неожиданным, но ярким событием церемонии.

Александр Маршал — один из самых известных российских рок-музыкантов, основатель группы «Маршал» и обладатель звания народного артиста России. Его репертуар охватывает разные жанры — от рока до патриотических композиций.