«Химия» между ними налицо: Федор Бондарчук и Виктория Исакова вместе появились на сцене премии

Как сообщают очевидцы, совместный выход звезд стал главной темой обсуждения церемонии.

Виктория Исакова выступала ведущей премии. Звезда появилась в эффектном длинном платье с глубоким вырезом и ярким макияжем. В один из моментов церемонии к ней на сцену вышел Федор Бондарчук для вручения приза в одной из номинаций.

Пользователи сети сразу же заметили особую атмосферу между актрисой и режиссером.

Между Исаковой и Бондарчуком уже давно ходят слухи о романе. Федор холост, что подогревает интерес публики к его личной жизни. Совместное появление на столь престижном мероприятии лишь усилило подозрения поклонников.

Церемония проходила во Дворце Ирины Винер в Москве. Вели мероприятие популярные блогеры Ида Галич и Глеб Калюжный. На премию также пришли представитель МИД России Мария Захарова, режиссер Валерия Гай Германика с дочерью Октавией, фигуристка Евгения Медведева с женихом Ильдаром Гайнутдиновым, хоккеист Александр Овечкин, актеры Андрей Мерзликин и Равшана Куркова, дизайнер Артемий Лебедев, певица Диана Арбенина, блогеры Артур Бабич и Аня Покров.

Напомним, V Национальная премия интернет-контента ИРИ награждает лучших российских контент-мейкеров и блогеров. Церемония собирает звезд кино, спорта и шоу-бизнеса.