«Хайди нашла второй Хэллоуин»: 52-летняя супермодель появилась на Met Gala в костюме ожившей статуи

Как пишет Spletnik, редактор моды издания Мария Моисеева включила образ Клум в топ-13 худших нарядов главного модного бала года. Хайди Клум известна своими экстравагантными появлениями на публике. Модель прославилась благодаря работе с ведущими мировыми брендами и проекту America's Got Talent.

Для Met Gala 2026 с темой «Мода — это искусство» Клум выбрала провокационный образ. Дизайнер Майк создал для супермодели костюм из инновационной смеси латекса, спандекса и пены. Образ вдохновлен классическими итальянскими скульптурами — «Христос под плащаницей» Джузеппе Санмартино и «Весталка под вуалью» Рафаэля Монти. Наряд Клум вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

«Хайди Клум нашла второй Хэллоуин на Met Gala», — писали пользователи. Другие отметили: «Ее наряд идеально подходит под тему, и она может повторить его на своей вечеринке в честь Хэллоуина». Были и более резкие оценки: «Это выглядит действительно тревожно».

В список худших образов Met Gala 2026 также попали Хейли Бибер в неудачном сочетании золотого корсета с синим, Джиджи Хадид в «голом» образе и рэперша Карди Би. Звёзды, по мнению экспертов моды, неудачно интерпретировали дресс-код вечера.

Напомним, Хайди Клум известна своей любовью к эффектным костюмам. Модель регулярно устраивает масштабные вечеринки в честь Хэллоуина, где появляется в сложных образах. В этот раз она решила перенести свою страсть к трансформации на главное модное событие года.

