Гузеева показала подарок от тайного жениха

Знаменитая телеведущая, а в прошлом — блистательная актриса Лариса Гузеева всегда пользовалась популярностью у мужчин. Тем не менее, в выборе спутников актриса часто оказывалась не так сильна, как принято было думать.

Настоящую любовь Гузеева обрела только в 1999 году, узаконив свои отношения с ресторатором Игорем Бухаровым, владельцем одного из лучших глянцевых журналов про вино. Как сообщает издание «7Дней.ru», находясь в браке, Лариса Андреевна продолжала флиртовать с ухажерами а также получать от них всевозможные подарки.

Один из них таких подарков появился недавно на видео, которое актриса выложила в свои социальные сети. На появившимся в Сети фрагменте видно, как Гузеева высаживает цветы, в то время как её взгляд случайно падает на растущие рядом с пионами карликовые кедры.

«Представляете, мне лет 12 назад эти кедры малюсенькие подарил один жених. Я их высадила, выходила, и вот — у меня уже какой кедрик», — делится Лариса Гузеева с подписчиками.