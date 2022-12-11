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16:14, 11 декабря 2022
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«Грязный, заросший уродец»: у Карины Кросс случилась истерика в Африке

Фото: freepik

Блогерша Карина Кросс имеет образ сильной волевой дамы, однако на шоу «Звезды в Африке» эмоции дают слабину.

Со слезами на глазах Карина призналась, что ей тяжело проходить испытания. Обозвав себя грязным, голодным, заросшим уродцем, у девушки случилась истерика.

Это не первый эмоциональный всплеск звезды. Недавно она расплакалась почти ни с чего. Дело в том, что поначалу Карина плохо относилась к Олегу Верещагину. Вскоре она призналась, что счастлива сидеть с такими людьми.

Источник фото:freepik
Источник:StarHit
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