Группу Rammstein оштрафовали в Москве

Вернуть деньги за отмененный концерт Rammstein можно. Через суд

Мировой судья города Якутска частично удовлетворил иск одной из поклонниц знаменитой немецкой группы к компании ООО «Инсперио+».

После того, как Тилль Линдеман отменил запланированные на январь 2022 года концерты в Москве, девушка связалась с организаторами и попросила вернуть деньги за купленный по интернету билет, а также компенсировать моральный ущерб за срыв поездки и потерю возможности воочию полюбоваться пиротехническими эффектами Rammstein.

Получив отказ, якутянка обратилась в Роспотребнадзор, который подтвердил законность ее претензий, а затем и в суд по месту жительства.

Напомним, по закону «О защите прав потребителей» фирму могут обязать не только вернуть деньги и компенсацию, но еще и выплатить в госбюджет штраф в размере до 50% от стоимости билета – за отказ выполнить требования истца в добровольном порядке.

Мировой судья уже обязал «Инсперио+» вернуть девушке 8 тысяч рублей за билет и 2 тысячи рублей в качестве моральной компенсации.

Кроме того, фирма оштрафована на 5 тысяч рублей.