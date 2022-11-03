Группу "Ласковый май" воссоздадут в новом составе

Все поклонники группы «Ласковый май» пережили летом большую утрату: в июне на 49-м году жизни умер Юрий Шатунов, исполнитель хита «Белые розы». Тем не менее продюсер Андрей Разин заявил, что музыкальный коллектив ждёт обновление.

«Группа будет создана заново из молодых ребят, которые примутся за работу. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях», – сообщил о своём решении Разин.

Мужчина добавил, что все видео с Шатуновым останутся только на YouTube-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май». Остальные материалы, опубликованные без разрешения правообладателей, будут удалены из сети.

ФОТО: Дмитрий Коробейников/East News