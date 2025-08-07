Группа «Винтаж» заработает на концерте в Дубае 6,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Анна Плетнева выступит на свой день рождения в ОАЭ. Певица вместе с коллективом даст концерт в Дубае. Журналисты выяснили, что самые бюджетные места на выступление можно купить за 113 долларов (9 тысяч рублей), а самые дорогие обойдутся в 1416 долларов (около 113 тысяч рублей).

Если зал полностью выкупят, то организаторы концерта группы «Винтаж» заработают около 85 тысяч долларов (примерно 6,8 миллионов рублей).

Пока на мероприятие выкуплено около половины столиков.

Ранее мы писали о том, что София Ротару может вернуться с концертами в Россию. По мнению продюсера Сергея Дворцова, певица запросит от 10 до 15 миллионов рублей за выступление.